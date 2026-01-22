Merkez Bankası Rezervleri 9 Milyar Dolar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artarak 79 milyar 347 milyon dolardan 84 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Ocak haftasında 4 milyar 294 milyon dolar artarak 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL