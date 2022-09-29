Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı

29.09.2022 16:58
Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı. Toplam rezerv 110 milyar 804 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalışla 71 milyar 335 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 445 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 110 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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