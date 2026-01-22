Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı

22.01.2026 16:18
Bakan Şimşek, rezervlerin 205,2 milyar dolara yükseldiğini ve makro finansal istikrarı güçlendirdiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları program sayesinde Merkez Bankası brüt rezervlerinin yaklaşık 107 milyar dolar artışla 205,2 milyar dolara ulaştığını bildirerek, "Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Rezervlerin tarihi zirvesinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecindeki başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaştı

