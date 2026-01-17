Merkezefendi Basket, Bursaspor'u Uzatmada Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Merkezefendi Basket, Bursaspor'u Uzatmada Yendi

Merkezefendi Basket, Bursaspor\'u Uzatmada Yendi
17.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u uzatmalarda 107-103 yenerek sevinç yaşadı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda uzatmalar sonucu 107-103 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Zafer Aktaş, Bursaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Hücum performansından memnun olduklarını belirten Aktaş, savunma ve ribaund problemlerinin maçı zorlaştırdığını ifade etti.

Maça hücumda yüksek yüzdeyle başladıklarını vurgulayan Aktaş, "Biz zaten hücumda iyi oynayan bir takımız. İlk yarı bittiğinde 18 asist yapmıştık. Bu da hücumdaki paylaşımımızı net şekilde gösteriyor" dedi. Başka alanlarda ciddi sorunlar yaşadıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ribaundlara dikkat çekti. Karşılaşmanın henüz ilk 5 dakikasında 7 hücum ribaundu verdiklerini belirten Aktaş, "Hücumda öne geçiyoruz ama savunmadaki agresifliğimizi koruyamadığımız için çok basit bire bir savunma hataları yapıyoruz. Hücum ribaundları da eklenince rakibin tekrar oyuna ortak olmasına izin veriyoruz. Maç boyunca senaryo hep böyle geçti" ifadelerini kullandı.

AKTAŞ: SAM GRIFFIN MAÇIN YILDIZI

Zorlu bir deplasmanda kritik bir mücadele verdiklerini belirten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Koçu Zafer Aktaş, "Rakibimiz geçen hafta kazanmıştı, biz kaybetmiştik. İki takım açısından da çok önemli bir maçtı. Buna rağmen oyuncularım müthiş bir efor ortaya koydu. Özellikle hücumda ve maçın son bölümünde gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorumö diye konuştu. Sam Griffin'e özel bir parantez açan Aktaş, "Maçın normal süresinin son 30 saniyesinde oyuna girdi, ardından uzatmayı oynadı ve inanılmaz bir performans sergiledi. Maçın yıldızı diyebilirimö dedi.

Kaynak: DHA

Merkezefendi, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket, Bursaspor'u Uzatmada Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti
Süper Lig ekibinde deprem 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Basket, Bursaspor'u Uzatmada Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.