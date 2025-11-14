Merkezefendi Belediyesi'nden Eğitim Desteği Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkezefendi Belediyesi'nden Eğitim Desteği Açıklandı

14.11.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 8 ay boyunca öğrenim desteği sağlayacak. Başkan Şeniz Doğan, bu yıl 4 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören en fazla 4 bin öğrenciye sağlanan öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak, onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında ve bu yıl ilk kez meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere öncelik verilecek olan eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi 5. ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören en fazla 4 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuc.aspx adresinden sonuçları öğrenebilecek.

Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca öğrenim desteği imkanı sağlayacak. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilere 900 lira, lisede eğitim gören öğrencilere ise bin 200 lira öğrenim desteği sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Başkan Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak, onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Eğitim Desteği Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Birçok ülke alarma geçti 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor
Fenerbahçe’den savcılığa suç duyurusu Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
20 şehidimizin naaşı Türkiye’ye getirildi 20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

15:42
Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Süper Lig ekibi seçime gidiyor
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
15:09
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
13:09
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 15:53:07. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nden Eğitim Desteği Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.