Merkezefendi Belediyesi'nden Eğitim Desteği Açıklandı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören en fazla 4 bin öğrenciye sağlanan öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak, onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında ve bu yıl ilk kez meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere öncelik verilecek olan eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi 5. ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören en fazla 4 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuc.aspx adresinden sonuçları öğrenebilecek.

Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca öğrenim desteği imkanı sağlayacak. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilere 900 lira, lisede eğitim gören öğrencilere ise bin 200 lira öğrenim desteği sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Başkan Doğan, "Her yıl olduğu gibi öğrencilerimize öğrenim desteği sağlayarak, onların eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.