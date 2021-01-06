Merkezefendi Meclisi Ocak gündemlerini tamamladı - Son Dakika

Merkezefendi Belediye Meclisinin korona virüs önlemleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıyı Belediye Başkanı Şeniz Doğan yönetti. Tek oturumda gerçekleşen ayın son toplantısında 6 madde görüşüldü. Vatandaşlardan gelen imar planlarına ilişkin taleplerin değerlendirildiği toplantıda maddelerin 5'i oy birliğiyle karara bağlanırken, 1 madde ise oy çokluğu ile meclisin onayını aldı. Meclis 5 Şubat Cuma günü saat 17.00'de toplanarak gelecek ay ki görüşmeleri gerçekleştirecek. - DENİZLİ

Denizli 'de, Merkezefendi Belediye Meclisinin 2021 yılının ilk birleşimleri olan Ocak ayı olağan toplantıları sona erdi.

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