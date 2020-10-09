Merkezefendi'nin sultanları ilk maçına çıkıyor

Merkezefendi Belediyesi Kadın Voleybol takımı 2020-2021 sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk maçı 11 Ekim Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda ilk maçında Akhisargücü Spor Kulübünü konul edecek. Voleybol Kadınlar 2.Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek olan kadın voleybol takımı, ilk maçında 11 Ekim Pazar Günü Saat 15.00'de başlayacak. Mücadele Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmaya pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.

"Denizlilileri mutlu edecek"

Kadın Voleybol Takımı'nın elde edeceği başarılarla Denizlilileri mutlu edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, takıma olan güveninin tam olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Geçtiğimiz yılsonunda kurduğumuz Kadın Voleybol Takımımız, Denizlilileri Kadın Voleybol 2.Ligi 3.Grup'ta temsil edecek. Sezonun ilk maçına çıkacak olan takımımız başarılı ve azimli kadınlardan oluşuyor. Merkezefendi'nin sultanlarına güvenimiz tam. Kadın Voleybol takımımız inanıyorum ki elde edeceği başarılarla Merkezefendilileri, Denizlilileri mutlu edecek" diye konuştu. - DENİZLİ