Son Dakika Haberleri: Merlin Entertainments satıldı
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Merlin Entertainments satıldı

1 saat önce

– Kirkbi Invest'in öncülüğünde bir grup yatırımcı, Birleşik Krallık merkezli Legoland ve Madame Tussauds balmumu heykelleri müzesinin sahibi Merlin Entertainments'ı 6.1 milyar dolara (4.8 milyar sterlin) satın aldı.

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– Kirkbi Invest'in öncülüğünde bir grup yatırımcı, Birleşik Krallık merkezli Legoland ve Madame Tussauds balmumu heykelleri müzesinin sahibi Merlin Entertainments'ı 6.1 milyar dolara (4.8 milyar sterlin) satın aldı.
Anlaşma kapsamında Merlin yatırımcılarının, hisselerin bir önceki kapanış fiyatı olan 395 peninin yüzde 15 primli hali olmak üzere hisse başına 455 peni alacakları belirtildi. Lego'nun sahibi olan Danimarkalı bir aile şirketi Kirkbi'nin yanında diğer yatırımcılar arasında Blackstone Group LP ve Kanada merkezli CPPIB'nin yer aldığı vurgulandı. Anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Kirkbi CEO'su Soren Thorup Sorensen, söz konusu anlaşmayla ilgili şu yorumu yaptı:
"Uzun bir süredir Lego markasının sahibi ve Merlin'in stratejik yatırımcısı olarak bu şirkete, yönetim ekibine ve çalışanlarına çok saygı duyuyoruz. İş ve kültür anlayışında ortak bir bakış açısıyla, gelecek dönemki büyüme kapsamında Legoland Parks ve Legoland Discovery Centre da dahil olmak üzere, bu yatırımcı grubunun Merlin'i donatacak gerekli kaynaklara sahip olduğunu düşünüyoruz."
Gelişmelerin ardından Merlin Entertainments hisseleri TSİ 10: 55'te yüzde 14.18 yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:28 Kaynak: DHA
Madame Tussauds, Birleşik Krallık, Merlin, Ekonomi
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