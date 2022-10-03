Alınan bilgiye göre, H.Ü.'nün kullandığı 06 BDY 490 plakalı otomobille, aynı yönde ilerleyen K.E.'nin kullandığı 34 JS 1495 plakalı otomobil, yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza anında kontrolden çıkan 34 JS 1495 plakalı otomobil bariyerlere çarparak hasar aldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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