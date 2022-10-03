Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

03.10.2022 16:08
Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin habere göre TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti, Kavşaklar bölgesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Pozantı- Tarsus istikameti, Kavşaklar bölgesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ü.'nün kullandığı 06 BDY 490 plakalı otomobille, aynı yönde ilerleyen K.E.'nin kullandığı 34 JS 1495 plakalı otomobil, yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza anında kontrolden çıkan 34 JS 1495 plakalı otomobil bariyerlere çarparak hasar aldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin 3. sayfa haberleri: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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