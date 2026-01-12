Mersin Adliyesi'nden Rekor Temizleme Oranı - Son Dakika
Mersin Adliyesi'nden Rekor Temizleme Oranı

Mersin Adliyesi'nden Rekor Temizleme Oranı
12.01.2026 18:57
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı, 2025'te dosya kararında %105,03 temizleme oranına ulaşıldığını açıkladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, son 20 yıl içerisinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısına oranla 2025 yılında en yüksek temizleme oranına ulaştıklarını belirterek, "Gelen dosyalarla birlikte bir yıl içerisinde toplam 88 bin 942 dosyada karar verildi. Böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti" dedi

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesinde görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve adliye personeliyle bir araya geldi. Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, adli süreçlerin hızlandırılması, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen projeler ele alındı. Toplantıda konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, adliyede görev yapan tüm personele teşekkür ederek, "Mersin Adliyesi olarak temel önceliğimiz, sizlerin daha huzurlu, güvenli ve verimli bir ortamda görev yapmasını sağlamaktır. Fiziki şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli şekilde düzenlenmesi ve karşılaştığınız mesleki zorlukların en aza indirilmesi konusunda birimlerimizle sürekli istişare halindeyiz. Yoğun iş temposu altında göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının son yıllardaki performansına da dikkat çekerek, "Son 20 yıl içerisinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısına oranla 2025 yılında en yüksek temizleme oranına ulaştık. Gelen dosyalarla birlikte bir yıl içerisinde toplam 88 bin 942 dosyada karar verildi. Böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti. Bu bir rekordur. Önümüzdeki dönemde etkin soruşturma anlayışıyla adalete olan güven duygusunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız Mersin Adliyesi'ni Türkiye'de örnek gösterilen adliyelerden biri haline getirmektir. Bunu da sizlerle birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ise kapılarının her zaman personele açık olduğunu belirterek, "Biz burada büyük bir aileyiz. Sorunları sadece dinlemekle kalmayacak, çözüm yollarını da birlikte üreteceğiz. Sizlerin çalışma huzuru, Mersin Adliyesinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Gösterdiğiniz özverili çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı, adliye personelinin talep ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

