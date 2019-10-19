Mersin alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi askı burada

Alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi Askı Burada

Mersin Üniversitesi'nin destek verdiği ve yoksul üniversite öğrencilerinin üye iş yerlerinden bir öğün ücretsiz yemek yiyebileceği sosyal sorumluluk projesi 'Askı Burada', hem öğrenciyi hem de esnafa yönelik olarak hazırlanarak yayına alındı.

Projenin koordinatörü Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun olan Yusuf Durman, bir arkadaşı ile çıktığı yola, yaklaşık 8 aylık bir hazırlık süreci ve saha çalışması sonucu ortaya çıkan proje pilot olarak Mersin'de hayat buldu. Askı Burada Projesi ile desteğe ihtiyaç duyan gençlere, bir birini tanımayan destekçi gönül dostları vatandaşlar, katılımcı işletmelerde askıya menü, ya da ürün bırakarak katkıda bulunuyor.

Osmanlı'dan bugüne vatandaşların kullandığı sosyal yardımlaşması projesini günümüz teknolojisi ile biçimlendirilirken, ilk etapta burslu üniversite öğrencileri yararlanıyor. Öğrenciler Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri'nden aldıkları bursluluk belgeleri ile Askı Burada yönetimine geldiklerinde aldıkları bir kartla sisteme kayıtlı üye işyerlerine giderek yemekleri yiyip kartı göstererek hiçbir ücret ödemeden işyerinden ayrılıyor.

İlk aşamada Mersin Üniversitesi'nin katkısıyla hayata geçirilen, 'Askı Burada' projesi sayesinde işletmelerdeki askı sayıları işletme isimleri ile birlikte web sitesi üzerinden görünecek. Bu sayede de marka bilinirliğine de katkı verecek proje, kısa sürede gerek sosyal medya üzerinden gerek web sitesi üzerinden çok sayıda kişiye adını duyurarak

Arkadaşının önerisi ile projenin yazılımını, kurulumunu yapan Yusuf Durman, uzun yıllardan beri ülke genelinde uygulanan durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilmek için ekmek fırınlarında ki askıya ekmek bırakma uygulamasından yola çıktıklarını söyledi.

Durman, şu anda kent genelinde 43 kayıtlı işlerinin olduğunu belirterek, Şu anda kayıtlı esnafımızda 900'e yakın yemek birikti. Şu anda öğrenci sayımız az, nedeni ise okulun yeni açılmış olması, burs işlemlerinin henüz yeni bitmiş olması. 6 kayıtlı öğrencimiz şu anda kart sahibi ve bu kartla her gün gidip yemeklerini yiyebiliyorlar. 4 aylık sürede askımız da 900 yemek birikti. Bu sayı bizim için güzel bir rakam ve bunu daha çok artmasını, günlük 900 yemeği 900 öğrenciye verebilecek kapasiteye getirmek istiyoruz. Başarıyı da burada görüyoruz dedi.

Sisteme işyerleri kayıtlı olan Osman Karpuz ile Mehmet Karaca da, yardım eden ile yardım alanın birbirini hiçbir şekilde görmemesi nedeni ile insanlar arasında köprü gördüklerini söyledi. Bu nedenle sisteme destek verip üye olduklarını kaydeden Ozman Karpuz ve Mehmet Karaca, gelen müşterilerine durumu anlattıklarında da olumlu tepki ve destek aldıklarını dile getirdi.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Projeye ilk önce esnaflar kayıt ediliyor. Üye işyerlerine özel bir cihaz takılıyor. Askıya yemek bırakmak isteyenler ücretini ödedikten sonra üye işyeri de sisteme gidererek yemek sayısını kayıt ediyor. Sistemden yararlanmak isteyen öğrenci yemek için geldiğinde cihaza kartını okutarak yediği yemek sistemden düşülüyor. Sisteme direk yardımda bulunmak isteyenler ise ww.askiburada.com.tr adresine girerek seçtikleri üye iş yerlerine istedikleri kadar desteği online olarak ve direk iş yerleri hesaplarına gönderebiliyor.