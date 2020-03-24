MERSİN Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri

MERSİN'de Anamur Belediyesi, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında banka ATM'lerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Anamur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşın elleri ile en çok temas ettiği banka ATM'lerinin yanlarına birer dezenfektan kutusu yerleştirdi. Dezenfektan dolu kutuların yanına 'Lütfen koronavirüs nedeniyle tokalaşmayalım, kucaklaşmayalım' yazılı uyarı levhası asıldı. Ekipler işlem yapmak için ATM'lere gelen vatandaşları işlem öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmeleri uyarısında bulundu.

ATM'lerden virüsün kolay yayılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, bu kapsamda hijyen kutularıyla önlem aldıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız ATM'lere geldiklerinde ellerinde virüs olabilir. Ellerini bu kutucuklarla dezenfekte ederek dışarıdan getirdikleri virüsleri ATM'lere taşımamış olurlar. İşleri bittikten sonra tekrar dezenfekte ederek ATM'den almış olabilecekleri virüsleri başka yerlere götürmemiş olurlar" dedi.