MERSİN Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler - Son Dakika

MERSİN Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler

7 saat önce

Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendilerMERSİN'de, zaman zaman tepki çeken görüntülerin yaşandığı hayvan barınağını ziyaret eden bir grup hayvansever, belirledikleri eksikleri yetkililere bildirip köpek ve kedileri sahiplendi.

MERSİN Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler, System.String[]

Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler

MERSİN'de, zaman zaman tepki çeken görüntülerin yaşandığı hayvan barınağını ziyaret eden bir grup hayvansever, belirledikleri eksikleri yetkililere bildirip köpek ve kedileri sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Barınağı'na yaklaşık 50 kişilik hayvansever grup, inceleme gezisi yaptı. Barınakta hayvanseverleri, görevliler karşıladı. Görevlilerle birlikte barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenip besleyerek, bilgiler alan hayvanseverler, bir köpek ve 3 kediyi de sahiplendi.

Hayvansever grup adına konuşan Sevil Kumaş, hayvanların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için de bazı taleplerde bulunduklarını, bunu da gerekli yetkililere ilettiklerini söyledi. Kumaş, "Biz vatandaş ve hayvansever olarak üzerimize düşeni yaptık. Her zamanda bize düşeni yapmak zorundayız. Yine her zamanki gibi her geldiğimizde elimizden geldiği kadar kedi ve köpek sahipleniyoruz. Keşke gücümüz olsa da hepsini sahiplenebilsek. Bugün de 3 tane kedimizi sahiplendik. Köpek sahiplenen arkadaşlarımız da oldu. Burada kalan eski hayvanlar gidecek ki yenilerine yer açılsın. Hayvan sahipleneceklerin önceliği engelliler olsun. Hayvanları sahiplenelim, satın almayalım. Petshoplara prim vermeyelim" dedi.

Bu arada 3 yaşındaki golden cinsi kırması Dost adlı köpeği sahiplenen Mehmet Mol, "Ona bir kulübe yaptıracağız. Tıraş ettireceğiz. Zaten aşıları da tamam. Ona güzel bir yaşam alanı sağlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Barınağın girişi ve genel görüntüsü

Hayvanseverler barınağı gezerken

Köpeklerin görüntüsü

Köpeklere bakanlardan genel ve detay

Padokta köpeği seven görevli

Köpeğin fotoğrafını çeken ziyaretçi

Köpeği sahiplenmek isteyenler

Mehmet Mol köpeği götürürken

Mehmet Mol ve çocuklarının köpekle görüntüsü

Mehmet Mol'un konuşması

Sevil Kumaş'ın konuşması

Sahiplenilen kedilerin görüntüsü

Sevil Kumaş sahiplenilen kedilerle ilgili konuşurken


Toroslar, Gözne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 19:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Barınakta sorunları tespit edip, köpek ve kedileri sahiplendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]