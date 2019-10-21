Son Dakika Haberleri: Mersin barış pınarı harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında
Son Dakika Güncel Mersin barış pınarı harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında

Mersin barış pınarı harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında

6 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker baba ocağındaTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kuzey bölgesinde yuvalanmış terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz...

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kuzey bölgesinde yuvalanmış terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

Yaralı askeri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selam ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette mahalle muhtarı Rıza Türkmen de hazır bulundu.

Bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin yaralandığı terör saldırısında Münbiç'te yaralanan Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, Oğlumun yaralandığını duyunca çok üzüldüm. 'İyi' dediler, ama ana yüreği O'nu görene kadar içim rahatlamadı. Çok şükür ki iyi diye konuştu.

Mersin barış pınarı harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında

Barış Pınarı Harekatı, Faruk Yılmaz, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK Rasulayn'dan çekildiğini duyurdu, SMÖ yalanladı
New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:36:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin barış pınarı harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]