Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Muhammed'e sahip çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Muhammed'e sahip çıktı

2 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Küçük Muhammed'e sahip çıktı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatlarıyla harekete geçen Sosyal İşler Daire Başkanı Necdet Tamamoğulları, Küçük Muhammed ve ailesinin evine ulaştı. Aile fertleriyle görüşen Tamamoğluları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailenin ihtiyaçlarını bir an önce tamamlayacağını belirtti.

Ülke gündemine gelen vicdanları sızlatan olayın bir daha yaşanmaması dileğinde bulunan Tamamoğluları, "Muhammed'in ağzından ailesinin ve kendisinin güç koşullarda yaşadığını öğrendik. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla ailemize ulaştık. Kendileriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını kendi ağızlarından dinledik" dedi.

Ailenin eski bir binada kirada kaldıklarını öğrendiklerini ifade eden Necdet Tamamoğluları, "Ailemizle birebir görüşüp en acil ihtiyaçlarını belirledik. Ailemizin tüplü ocak, buzdolabı ve diğer mutfak eşyalarına ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle çocuklar için yatak ihtiyacının olduğunu gördük. Ailemizin bu ihtiyaçlarını kısa sürüde tamamlayacağız" diye konuştu.

Aile reisi Suphi H.'nin sağlık probleminden dolayı ağır işte çalışamadığını anlatan Tamamoğluları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ile yaptıkları değerlendirmenin ardından aile reisi Suphi H.'ye özel sektörde kendisine uygun bir iş bulma sözü de verdi.

Küçük Muhammed ise yaşadıklarını Tamamoğluları ile paylaşarak, minibüs şoförü ile diyaloğunun olmadığını, yaşadığı üzücü olayın 'değnekçi' diye tabir edilen kişiyle arasında geçtiğini söyledi.

Baba Suphi H.'de kendileriyle yakından ilgilenilmesinden dolayı Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:19 Kaynak: İHA
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