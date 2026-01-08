Mersin'de 12 Gemeye 92 Milyon Ceza - Son Dakika
Mersin'de 12 Gemeye 92 Milyon Ceza

08.01.2026 15:22
Mersin'de denizi kirlettiği belirlenen 12 gemiye toplamda 92 milyon lira ceza uygulandı.

Mersin'de 2025 yılında denizi kirlettikleri gerekçesiyle 12 gemiye 92 milyon 748 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca geçen yıl deniz kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Elektronik Gemi Denetleme Sisteminin yanı sıra hava ve su altı dronları ile gemilerle de kontroller yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 2025'te Mersin'e ticari amaçla gelen 5 bin 206 geminin denetlendiğini bildirdi.

Denizi kirlettiği belirlenen 12 gemiye 92 milyon 748 bin lira idari yaptırım uygulandığını kaydeden Halisdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz süpürgemizle 87 bin 500 kilogram katı atık topladık. Aynı zamanda 150 bin litre atık su bertarafını sağladık. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Çeşmeli'den Kulak mevkisine kadar yaklaşık 53 kilometrelik bir alanda, 26 kameramızla 24 saat esaslı izleme yapıyoruz. Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi ve temiz bir Akdeniz'de hep birlikte yaşamamız."

Halisdemir, kentin daha temiz ve dirençli olması için bu yıl da çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

