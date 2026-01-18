Mersin'de 42 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Mersin'de 42 Suçlu Yakalandı

Mersin'de 42 Suçlu Yakalandı
18.01.2026 11:28
Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, aranan 42 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı.

Mersin'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, Vergi Usul Kanununa muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan toplam 42 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de 42 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

11:02
