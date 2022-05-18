Mersin'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Mersin'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik helikopter destekli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese, aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fırın ve buzdolabından uyuşturucu çıktı

Narkotik köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, Akdeniz ilçesindeki bir serada saksılara uyuşturucu ekildiği belirlendi. Bir dairenin banyosunda da ısıtıcı ve ışık kaynakları yardımıyla kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Adreslerdeki bir fırın ve buzdolabı ile bir otomobilde de uyuşturucu bulundu.

Ekipler, operasyonda 12 kilo 340 gram esrar, 4 bin 671 uyuşturucu hap, 80 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek, tabanca ve 25 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.