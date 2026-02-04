Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

04.02.2026 18:40
Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olan 440 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olan kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

440 BİN ADET KAÇAK İLAÇ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Narkokim Kısım Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir konteynerde arama yapıldı. Yapılan aramada, toplam koli ağırlığı yaklaşık 862 kilogram olan 110 koli içerisinde, her kolide 200 paket, her pakette ise 20 adet olmak üzere toplam 440 bin adet ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

