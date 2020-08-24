Mersin'de afişlerde yerel şive ile sosyal mesafe ve maske uyarısı - Son Dakika

Mersin'de afişlerde yerel şive ile sosyal mesafe ve maske uyarısı

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda, yerel şiveyle uyarıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda, yerel şiveyle uyarıldı.

Mut Kaymakamlığınca ilçede konuşulan şiveye göre hazırlanan afişler vatandaşların yoğun bulunduğu çeşitli noktalara asıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören afişlerde "Icık öte gedin. Ahanam fürüs pik yaptı. Hende çapıtı tak. Tiril Tiril, hendele maskesiz nöğürürsünüz leeen. Icık ötede tingilde lennn. Korana morana var get öte yanına. Duldanda dur maskeni tak, gamıdıp durma maskeni dak. Çapıdı dak, elini yu, ırak dur. Fıldırıfışşık gezme." sözleri yer aldı.

Kaymakam Muammer Köken, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlar da yerel şive ile hazırlanan afişlerden memnuniyetlerini dile getirdi.

Mersin'de afişlerde yerel şive ile sosyal mesafe ve maske uyarısı

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:46

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de afişlerde yerel şive ile sosyal mesafe ve maske uyarısı - Son Dakika
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