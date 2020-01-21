Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı - Son Dakika

Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir tepeden araçlara taş attıkları iddia edilen şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.

Mersin'de araçlara taş attıkları ileri sürülen 4 çocuk yakalandı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir tepeden araçlara taş attıkları iddia edilen şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.


İlçeye bağlı Akbelen Bulvarı'ndaki bir tepeye çıkan 4 çocuk, yoldan geçen araçlara doğru taş atmaya başladı.


Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Toroslar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 şüpheli çocuğu yakaladı.


Gözaltına alınan çocukların ifadelerinde, "taşı en uzağa atma yarışı" yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toroslar, Akbelen, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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