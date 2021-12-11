Mersin'de arazileri yangından etkilenen çiftçilere fidan yardımı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarında tarım arazileri zarar gören çiftçilere fidan ve üretimde kullanılan malzeme yardımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Işıklı, İmamuşağı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında 73 üreticiye, 5 bin 44 zeytin fidanı, 5 bin 452 keçiboynuzu fidanı, 976 badem fidanı, 145 bin 210 metre damla sulama borusu, 68 bin 600 kilogram organik gübre ile 4 bin 440 metrekare havuz örtü malzemesi teslim edildi.

Dağıtım törenine, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün de katıldı.