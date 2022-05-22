Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu

22.05.2022 16:47
Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu.

Akçakocalı Mahallesi'nde Berdan Barajı'nın geçtiği alanda oltayla balık avlayan 60 yaşındaki Ahmet E, dengesini kaybedip suya düştü.

Barajdan çıkamayan Ahmet E, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Ahmet E'nin cesedine ulaştı.

Ahmet E'nin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Berdan Barajı, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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