Mersin'de barolarla ilgili düzenlemeye destek için tek kişilik eylem - Son Dakika

Mersin'de bir avukat, barolarla ilgili düzenlemeye destek için tek başına eylem yaptı.

Mersin Barosu avukatlarından İzzet Yıldırım, adliye bahçesindeki eyleminde " Fransa, Almanya, ABD, İngiltere'de de mevcut olan çoklu baro sistemine evet" yazılı döviz taşıdı.

Dövizine, değişiklik talebindeki gerekçeleri de yazan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, son baro seçimlerinde kendi düşüncesini yansıtan bir aday bulamadığı için oy kullanmadığını söyledi.

Yıldırım, 785 meslektaşının da baro seçimlerine katılmadığını iddia ederek, "Birden çok baro olursa her avukatın kendi düşüncelerini, hayallerini, ideallerini paylaşabileceği bir baro olacağına inanıyorum. Bu nedenle buradayım." dedi.

Çoklu baro sisteminin birçok ülkede uygulandığını vurgulayan Yıldırım, " Paris'te en küçük baronun 9, en büyük baronun 25 bin üyesi var. Mersin'de de birden fazla baro olmalıdır. Düzenlemeyle alakalı taslağın henüz bir maddesi bile ortada yokken bunun neyine itiraz ediyorsunuz? Ortada olmayan bir şeye itiraz edemezsiniz." diye konuştu.

Yıldırım, baroların avukatların ve hukuk fakültelerinin sorunlarına yoğunlaşması gerektiğini savunarak, eylemine gün boyu devam edeceğini aktardı.