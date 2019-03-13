Son Dakika Haberleri: Mersin'de Belediyeden Hayvan Mezarlığı

Mersin'de Belediyeden Hayvan Mezarlığı

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayvanseverleri sevindirecek bir hizmete imza attı.

Mersin'de Belediyeden Hayvan Mezarlığı, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayvanseverleri sevindirecek bir hizmete imza attı. Vatandaşların ölen can dostları için mezarlık talebini karşılıksız bırakmayan belediye, Mersin'de ilk kez hayvan mezarlığı oluşturdu.

Mezitli Belediyesi, hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını gömebilecekleri hayvan mezarlığı oluşturdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mersin'de ilk olma özelliği taşıyan hayvan mezarlığı, ilk etapta 1,5 dönümlük bir alanda hizmet verecek. Kuyuluk bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğünden alınan arazide açılan hayvan mezarlığı, vatandaşın istemleri doğrultusunda büyütülebilecek bir alana sahip.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de daha önce hiç yapılmayanları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Biz hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediyeyiz. Hava şartları ne olursa olsun kedi ve köpekler belediye içerisinde özgürce dolaşabiliyor. Sokakta yaşayan dostlarımız için tüm parklarımızda ve talep edilen bölgelerde kedi ve köpek evleri oluşturduk. Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı, yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık" dedi.

İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerini ifade eden Tarhan, hayvan mezarlığının çok büyük ilgi göreceğini düşündüklerini ve isteğe göre büyütebileceklerini söyledi. Mezarlığın bakımını ve korunmasını belediye olarak yapacaklarını vurgulayan Tarhan, "Hayvanlarını kaybedenler, büyük bir acı içine düşüyorlar. Sevgili dostlarımızın yerinin belli olması, zaman zaman ziyaret edecekleri bir yerin varlığı ile teselli olabilirler. Özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip, sevgili dostlarını anabilirler" diye konuştu.

Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine başvuru yapmaları gerektiği bilgisini verdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Mezitli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira

Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Belediyeden Hayvan Mezarlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]