İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haziranda ilçe genelinde yapılan 72 operasyonda 92 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.