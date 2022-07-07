Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, geçen ay çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 183 şüpheliden 117'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haziranda ilçe genelinde yapılan 72 operasyonda 92 şüpheli yakalandı.
Asayiş uygulamalarında da 68 bin 731 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 91 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 117'si nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.
Uygulamalarda ayrıca, 6'sı kurusıkı 38 tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 361 fişek, 442,94 gram uyuşturucu, 393 uyuşturucu hap, 93 Hint keneviri, 775 paket kaçak sigara ve 32 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ekipler, trafik kontrollerinde de çeşitli eksiklikleri bulunan 130 aracı trafikten men etti.
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