Üye Girişi
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

10.11.2021 21:49

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

Jandarma, Mersin, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası Cumhuriyet Müzesi'nde ziyarete açıldı 21:23 Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası Cumhuriyet Müzesi'nde ziyarete açıldı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı 20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi 20:05 Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!

Son Dakika Haberleri
21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü
21:30 Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez
21:27 Pelkas'ın arkadaşı listesinin zirvesinde! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini belirledi
21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor
20:56 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:45 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak
20:30 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez         
21:30
Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor         
21:03
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 21:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement