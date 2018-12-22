Mersin'de Dkkp-C Operasyonu
4 saat önce
Mersin'de DKKP-C operasyonu Terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve ruhsatsız tüfek ele geçirildiMERSİN - Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden...
Mersin
'de DKKP-C operasyonu
Terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
MERSİN - Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde yapılanması olan 'Halk Meclisi' içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalıştıkları, örgütle ilgili yayın yapan bir dergiyi dağıtarak maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, terör örgütü PKK
'ya ait bez parçaları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:09 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı