Mersin'de Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
50 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, sera ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:38 Kaynak: AA
'in Erdemli
ilçesinde etkili olan dolu, sera ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sinap, Karahıdırlı ve Karayakup
mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve bahçeleri, dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda zarar oluştu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yarın söz konusu tarla ve seralarda hasar tespit çalışması yapacağı belirtildi.
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