Mersin'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir otelin girişindeki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kutlay Doğdu idaresindeki 33 VB 163 plakalı otomobil, Mersin- Antalya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otelin girişindeki elektrik direğine çarptı.
Sürücü, sıkıştığı otomobilden kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Daha sonra ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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