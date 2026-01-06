Mersin'de Elektrikli Sobadan Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de Elektrikli Sobadan Yangın

Mersin\'de Elektrikli Sobadan Yangın
06.01.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı'daki bir apartmanda elektrikli sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu, can kaybı yok.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken aile bireylerinin çocuklarını son anda dışarı çıkardığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı. Yangın sırasında aile bireyleri 3 çocuğunu daireden son anda çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Bozyazı, Mersin, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de Elektrikli Sobadan Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:56:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Elektrikli Sobadan Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.