Mersin'de elyaf yüklü tır yandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yaşar Baykara yönetimindeki elyaf yüklü 01 YH 597 plakalı tır, Tarsus- Pozantı yolu Damlama mevkisinde yanmaya başladı.
Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü Baykara, araçtan hemen uzaklaştı.
Baykara'nın çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Tır, kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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