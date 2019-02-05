Mersin'de Ev Yangını
35 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Üçtepe
Mahallesi'nde baraka evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Tarım işçisi olarak çalışan Resul Şahin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızlarının yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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