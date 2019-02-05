Son Dakika Haberleri: Mersin'de Ev Yangını

Mersin'de Ev Yangını

35 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de Ev Yangını, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında baraka ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üçtepe Mahallesi'nde baraka evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Tarım işçisi olarak çalışan Resul Şahin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızlarının yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Üçtepe, Erdemli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarladan 45 Kuruşa Alınan Narenciye Tezgahta 5 TL'ye Satılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız

Çaresiz Kadın "Bebeğim Ölüyor" Deyip Çocuğuna Havaya Kaldırdı Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]