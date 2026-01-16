Mersin\'de Firari Suçlu Yakalandı

Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan titiz ve takipli çalışmalar sonucunda; hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından hakkında 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - MERSİN