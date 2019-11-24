Son Dakika Haberleri: Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karalarbahşiş Mahallesi'nde Ali Can Ç. (18) ile komşusu Mustafa N. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olaya Mustafa N'nin oğlu İbrahim N. ile yeğeni Veysel N'nin katılmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerine gelen Ali Can Ç'nin babası Ali Ç, kavgaya karışanlara tabancayla ateş etti.

Ali Can Ç. ile karşı aileden Mustafa N, İbrahim N. ve Veysel N. ağır yaralandı.

Yaralılardan Ali Can Ç, Mustafa N. ve İbrahim N. kaldırıldıkları hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Veysel N. ise tedavi altına alındı.

Firar eden Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ali Can, Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü
İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:26:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]