Mersin'de jandarmadan korona virüs denetimi - Son Dakika

- Mersin'de jandarmadan korona virüs denetimi

Erdemli ilçesindeki denetimlerde 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince umuma açık yerlerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi. 48 jandarma personelinin katıldığı denetimde 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan komutasında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlardan "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uyulması istendi.

İlçeye bağlı Ayaş, Kumkuyu, Limonlu, Arpaçbahşiş, Tömük, Kargıpınarı ve Çeşmeli Mahallelerinde berberler, pazar yeri, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, piknik alanı ve konaklama tesislerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlere 48 jandarma personeli katıldı.

Denetimlerde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi. Çalışmalar kapsamında jandarma motorize ekipleri ise sahilde pandemi kurallarına uyulması için megafonla uyarılarda bulundu.