Mersin'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde gümrük kaçağı 550 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte şüphe üzerine seyir halindeki bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, kömürler arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 550 elektronik sigara, 1340 paket elektronik sigara kartuşu ve 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

KOM ekipleri kaçak ürünlerle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.