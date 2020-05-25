Mersin'de kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Turunçlu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 alan tarama cihazı, 1 çapa, 2 kürek, 2 kazma, 1 balyoz ile 1 malina demir ele geçirildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 9 bin 450 TL idari para cezası da uygulandı.