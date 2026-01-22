Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu
22.01.2026 15:21
Mersin'de polis, gümrük kaçağı elettronik sigara ve tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenledi.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, binlerce gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ve puro ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, haksız kazanç ve kaçakçılık fiillerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalarda, bir tırın doğal boşluklarına gizlenmiş halde ve bir binek araçta çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Yapılan aramalarda 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, bin 89 elektronik sigara, bin 535 elektronik sigara kartuşu, 11 bin 650 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

