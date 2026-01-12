Mersin'de Kamyon Yayaya Çarptı - Son Dakika
Mersin'de Kamyon Yayaya Çarptı

Mersin'de Kamyon Yayaya Çarptı
12.01.2026 17:23
Bozyazı'da N.T. yönetimindeki kamyon, A.C.'ye çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

Tekeli Mahallesi'nde N.T'nin kullandığı 33 LR 932 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan A.C'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.C. sağlık personelince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
