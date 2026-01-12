Mersin\'de Kamyon Yayaya Çarptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.
Tekeli Mahallesi'nde N.T'nin kullandığı 33 LR 932 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan A.C'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.C. sağlık personelince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
