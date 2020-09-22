Mersin'de kamyonun sürücü kısmında seyir halindeyken yangın çıktı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, R.K'nin kullandığı seyir halindeki 33 AAK 938 plakalı plastik kasa yüklü kamyonun sürücü kısmında, Kargıpınarı Mahallesi D-400 kara yolunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.