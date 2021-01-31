Mersin'de kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği Başpınar , Yedigöz, Çatak, Yavca, Tırtar, Kurudere, Değnek ve Atlılar mahallelerinde de yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arslanköy , Tırtar ve Değnek mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 4 aracın mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

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