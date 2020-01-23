Mersin'de 'KarFest' hazırlığı - Son Dakika

MERSİN'de, merkez Toroslar ilçesindeki 1453 rakımda bulunan Arslanköy'de ilk kez düzenlenecek Kar Festivali (KarFest) için hazırlıklar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımız; yaylaları, eşsiz doğası, güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesi'nce kentte ilk kez Arslanköy Yaylası'nda düzenlenecek KarFest'te kış sporlarının yanı sıra eğlence de olacak. Festivalde bölge esnafı, kurulan stantlarda sucuk ekmek, yüksük çorbası, dövme pilavı, sıkma, börek, gözleme, zeytin ve peynir gibi yöresel yiyecek ile ürünlerin satışını yapabilecek. Belediye Başkanı Yılmaz, 25- 26 Ocak'ta Arslanköy Yaylası'nda yapılacak festivalin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, "Bu hafta sonu 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar Arslanköy'de ilk defa Kar Festivali düzenleyeceğiz. 7'den 77'ye herkese hitap edecek etkinliklerimiz olacak. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalimizde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.Festival üzerinden Torosların önemini anlatan Başkan Yılmaz, Mersin'in yazının ve kışının ayrı güzellikte olduğunu vurgulayarak, "Toroslarımızın yaylaları, eşsiz doğası ve güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzellikleri herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz. Mersin'de ilk defa düzenlenecek olan Kar Festivali'ni başlatmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Toroslar kış turizminde marka olacak" diye konuştu.