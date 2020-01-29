Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

6 saat önce

Mersin'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi, System.String[]

Mersin'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Gür ve avukatlar katıldı.

Mahkeme savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Gür'e "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Gür, son savunmasında, olayın ağır tahrik sonucunda gerçekleştiğini ileri sürerek, tasarlama iddiasını kabul etmedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin ani bir kararla olayı gerçekleştirdiğini savunarak, mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Heyet, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını, duruşmadaki tutum ve davranışlarından dolayı müebbete indirdi. Heyet haksız tahrikten cezada indirim uygulanması talebini ise reddetti.

Erdemli ilçesinin Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), 27 Ağustos 2019'da iş yerine gelen kocası Hasan Gür'ün pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirmiş, olayın ardından intihar girişiminde bulunan sanık tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Mersin, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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