Mersin\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Mersin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları açıp, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek gidecekleri yere ulaşmalarını sağlıyor.
