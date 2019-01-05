Mersin'de Keçi Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Mersin'de, uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.
Mersin
'de, uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı. Silifke
ilçesi Narlıkuyu
mevkisinde yaklaşık 20 metre derinlikteki uçurumda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi görevlileri, 5 kişilik ekiple bölgeye ulaştı.
Ekip, yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından iple keçinin bulunduğu uçuruma indi. 6 gündür kayalıkta mahsur kaldığı belirtilen keçi, uçurumdan çıkarılarak sahibi Bilal Acar
'a teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:49 Kaynak: AA
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