Mersin'de komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen kişi, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen kişi, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı

Yenice Mahallesi'nde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen E.Ö, (42) tek odalı evde yaşayan komşusu 58 yaşındaki Erhan Tokmak'ın evine girdi.

Tokmak'ı bıçaklayan E.Ö, evden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralan Tokmak, ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kaçan E.Ö'yü evinde gözaltına aldı.

Jandarma, Yenice, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 18:49 Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 08:51 İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]