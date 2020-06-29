Mersin'de komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenice Mahallesi'nde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen E.Ö, (42) tek odalı evde yaşayan komşusu 58 yaşındaki Erhan Tokmak'ın evine girdi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen kişi, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor

Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim