Mersin'de korkutan patlama - Son Dakika

Mersin'de evlerin arasında bulunan boş bir arazide meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı. Kent merkezinin birçok yerinden duyulan patlamanın neyden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, bölgede bulunan 2 evin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre patlama, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6055 Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Evlerin arasında bulunan boş bir arazide meydana gelen patlama kent merkezinin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, bölge şeritlerle korumaya alındı. Patlamanın etkisiyle bölgede yaşayanlar korku dolu anlar yaşarken, 2 evin camları kırıldı. Bölgede olay yeri ekipleri çalışma yaparken, patlamanın neden kaynakladığı henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın ses bombasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. - MERSİN