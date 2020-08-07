Mersin'de Kovid-19'a karşı ibadethane temizliği için özel ekip kuruldu - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde, ibadethanelerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek temizlik ve dezenfeksiyon için özel ekip oluşturuldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelden oluşturulan özel ekip, camiler, Kur'an kursu merkezleri ve cemevlerinde çalışmalara başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerdeki halılar, makinelerle dezenfekte edilip yıkanıyor. Avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği alanlar da temizleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, ibadethanelerin düzenli temizleneceğini belirtti.

Yılmaz, "Temizliğin imandan geldiğine inanan bir dinin mensupları olarak ibadethanelerimizin hijyenine önem veriyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla, huzur içinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir." ifadelerini kullandı.