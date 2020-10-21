Son dakika haber... Kovid-19 kurallarına uyulmayan eğlence mekanındaki 25 kişiye ceza - Son Dakika

Mersin'de, bir eğlence mekanına yapılan baskında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymadıkları tespit edilen 25 kişiye cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki eğlence mekanının dün saat 01.00'den sonra açık olduğunu tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

İşletmeye operasyon düzenleyen polis, mekanın kepenkle kapanan kapılarını koç başı ile kırarak içeriye girdi.

Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri, kapalı alanda tütün ürünleri kullandıkları tespit edilen 25 kişiye toplamda 79 bin 500 lira para cezası kesildi.

İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, mekanı da mühürledi.